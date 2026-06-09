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9 июня, 19:33

Проживающие у газопровода Дагестана после ЧП возвращаются домой

Обложка © Telegram / Блог Дагестана / новости

Обложка © Telegram / Блог Дагестана / новости

Жители села Нижний Чирюрт в Дагестане начали возвращаться в свои дома после происшествия на магистральном газопроводе. Обстановка в Кизилюртовском районе стабилизировалась, сообщил глава района Магомед-Гаджияв Кадиев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, ранее из населённого пункта эвакуировали около 200 человек. Все жители временно разместились у родственников.

Глава района отметил, что обстановка на месте происшествия больше не требует сохранения прежних ограничений. В связи с этим местные жители получили возможность вернуться в свои дома.

После взрыва на газопроводе в Дагестане эвакуировали часть жителей села Гельбах
После взрыва на газопроводе в Дагестане эвакуировали часть жителей села Гельбах

Ранее аварийно-спасательными подразделениями было ликвидировано факельное горение на газопроводе в Кизилюртовском районе. Обошлось без жертв и пострадавших. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки. После пожара начала работать горячая линия.

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Антон Голыбин
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