После взрыва на газопроводе в Дагестане эвакуировали часть жителей села Гельбах
Обложка © MAX / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
В дагестанском селе Гельбах проведена эвакуация жителей из 60 частных домовладений. Причиной стала авария на магистральном газопроводе, сообщили в администрации Кизилюртовского района. Об этом передаёт РИА «Новости».
«Эвакуированы жители нижней части села Гельбах, 60 домов на трёх улицах», — заявил источник. Общая численность населения села составляет около 1,4 тысячи человек.
Ранее аварийно-спасательными подразделениями было ликвидировано факельное горение на газопроводе в Кизилюртовском районе. Обошлось без жертв и пострадавших. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки. После пожара начала работать горячая линия.
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