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9 июня, 19:23

После взрыва на газопроводе в Дагестане эвакуировали часть жителей села Гельбах

Обложка © MAX / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Обложка © MAX / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В дагестанском селе Гельбах проведена эвакуация жителей из 60 частных домовладений. Причиной стала авария на магистральном газопроводе, сообщили в администрации Кизилюртовского района. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Эвакуированы жители нижней части села Гельбах, 60 домов на трёх улицах», — заявил источник. Общая численность населения села составляет около 1,4 тысячи человек.

Момент мощного взрыва газа в дагестанском Кизилюрте попал на видео
Момент мощного взрыва газа в дагестанском Кизилюрте попал на видео

Ранее аварийно-спасательными подразделениями было ликвидировано факельное горение на газопроводе в Кизилюртовском районе. Обошлось без жертв и пострадавших. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки. После пожара начала работать горячая линия.

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Виталий Приходько
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