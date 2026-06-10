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Регион
9 июня, 21:49

В результате удара БПЛА ВСУ по Ростовской области загорелась ёмкость с топливом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ростовской области произошло возгорание ёмкости с топливом. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. Есть последствия на земле. В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание ёмкости с топливом», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что на место инцидента направлены силы и средства экстренных служб. Данные о возможных пострадавших в данный момент отсутствуют. Ситуация находится на личном контроле руководителя администрации Миллеровского района.

В Запорожской области из-за атак ВСУ повреждены энергообъекты и отключен свет
В Запорожской области из-за атак ВСУ повреждены энергообъекты и отключен свет

Ранее Life.ru писал, что более 12 тысяч абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электричества после очередной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Отключения затронули город Каменка-Днепровская, а также сёла Великая Знаменка, Водяное, Днепровка, Нововодяное, Примерное, Новоукраинка и Ивановка. Сейчас профильные службы пытаются восстановить проблему.

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Виталий Приходько
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