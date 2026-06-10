Сбит восьмой украинский беспилотник, летевший на Москву
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Расчёты противовоздушной обороны сбили восьмой украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Ранее были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в четырёх российских аэропортах. Меры затронули авиагавани Саратова, Ульяновска, Самары и Нижнего Новгорода. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов
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