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Регион
10 июня, 01:35

План «Ковёр» введён в четырёх российских аэропортах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты введены в четырёх аэропортах на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка), Самара (Курумоч), Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

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Тимур Хингеев
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