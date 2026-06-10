План «Ковёр» введён в четырёх российских аэропортах

Временные ограничения на полёты введены в четырёх аэропортах на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка), Самара (Курумоч), Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины в Ростовской области произошло возгорание ёмкости с топливом. Местный губернатор заявил, что на место инцидента направлены силы и средства экстренных служб. Данные о возможных пострадавших в данный момент отсутствуют. Ситуация находится на личном контроле руководителя администрации Миллеровского района.