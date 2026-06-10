Расчёты ПВО сбили седьмой БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский дрон, летевший на Москву. Таким образом, общее число сбитых аппаратов достигло семи. Об этом пишет мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что российские военные совместно с мобильными огневыми группами утром 10 июня отражают удар Вооружённых сил Украины по Севастополю. В результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание на крыше здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг». На месте инцидента работают сотрудники МЧС, Спасательная служба Севастополя и руководители ведомств. Также по поручению губернатора на место атаки прибыл директор департамента общественной безопасности.