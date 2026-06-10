Отбита массированная атака ВСУ: Уничтожено 326 украинских беспилотников над регионами РФ

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 326 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Ранним утром 10 июня ракетному удару подверглись Чебоксары. Специалисты уточняют количество пострадавших и масштаб повреждений инфраструктуры. Во Владимирской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет.