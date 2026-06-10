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Регион
10 июня, 04:42

Отбита массированная атака ВСУ: Уничтожено 326 украинских беспилотников над регионами РФ

Расчёты ПВО за ночь сбили 326 украинских дронов над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 326 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

На территории Омской области впервые объявлена беспилотная опасность
На территории Омской области впервые объявлена беспилотная опасность

Ранним утром 10 июня ракетному удару подверглись Чебоксары. Специалисты уточняют количество пострадавших и масштаб повреждений инфраструктуры. Во Владимирской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет.

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Алена Пенчугина
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