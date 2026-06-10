Во Владимирской области после атаки БПЛА загорелись два объекта инфраструктуры

Во Владимирской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет. Силами МЧС И Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия», — говорится в заявлении.

Тем временем, в Уральском федеральном округе ввели режим «Ракетная опасность». Как сообщили правительства Свердловской, Челябинской и Курганской областей, экстренные службы и ответственные ведомства принимают все необходимые меры. Кроме того, в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.