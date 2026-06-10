ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 03:49

Во Владимирской области после атаки БПЛА загорелись два объекта инфраструктуры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во Владимирской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет. Силами МЧС И Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия», — говорится в заявлении.

Восемь округов Херсонской области обесточены из-за атаки БПЛА ВСУ
Восемь округов Херсонской области обесточены из-за атаки БПЛА ВСУ

Тем временем, в Уральском федеральном округе ввели режим «Ракетная опасность». Как сообщили правительства Свердловской, Челябинской и Курганской областей, экстренные службы и ответственные ведомства принимают все необходимые меры. Кроме того, в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar