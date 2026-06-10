На территории Омской области впервые объявлена беспилотная опасность

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале сообщил об объявлении беспилотной опасности в регионе.

«По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал он.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, беспилотная опасность в Омской области объявлена впервые. Данный случай также является первым для регионов Сибири.

Ранее сообщалось, что впервые за всю историю Уральского федерального округа на всей его территории действовал режим «Ракетная опасность». Как пояснил полпред президента Артём Жога, все ответственные службы были переведены на особый режим работы — повышенную готовность. К обеспечению безопасности и мониторингу ситуации были привлечены профильные специалисты.