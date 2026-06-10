Чебоксары подверглись ракетной атаке утром 10 июня

Ранним утром 10 июня ракетному удару подверглись Чебоксары. Специалисты уточняют количество пострадавших и масштаб повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Они оценивают состояние зданий и коммуникаций. Список повреждённых объектов пока не опубликован. Информацию о числе раненых уточняют. Власти республики контролируют ситуацию.

«Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число повреждённых объектов инфраструктуры», — написал Николаев.

Ранее сообщалось о введении режима ракетной опасности в трёх областях Уральского федерального округа. Речь идёт о Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Власти регионов призвали местных жителей сохранять спокойствие и бдительность. Губернатор Свердловской области Денис Паслер уточнил, что ответственные службы принимают все необходимые меры. В целях безопасности в отдельных районах могут ограничить связь и мобильный интернет. Аналогичные предупреждения опубликовали в правительствах Челябинской и Курганской областей. Жителям этих субъектов рекомендовали оставаться в укрытиях до отмены сигнала тревоги.