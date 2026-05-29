На всей территории УрФО впервые действует ракетная опасность

На территории всего Уральского федерального округа впервые введён режим «Ракетная опасность». Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога.

Жителям региона сообщили, что все профильные службы переведены в состояние повышенной готовности. Специалисты задействованы для обеспечения безопасности и контроля ситуации.

Власти уточнили, что предпринимаются все необходимые меры реагирования. Граждан призвали внимательно следить за официальными уведомлениями и не поддаваться панике.

Ранее в Тюменской области был введён режим ракетной опасности. Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие и при возможности немедленно укрыться в ближайших защищённых помещениях, включая подвалы и подземные парковки.