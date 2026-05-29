Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 12:37

Ракетная опасность объявлена в Тюменской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ganna Zelinska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ganna Zelinska

В Тюменской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, призвав жителей сохранять спокойствие и немедленно укрыться в ближайшем защищённом помещении.

«Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Укройтесь в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т.д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза ракетной опасности», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Власти в очередной раз напомнили, что категорически запрещено распространять в интернете любые кадры с ракетами, их обломками или работой ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к остаткам сбитых ракет смертельно опасно. Жителей просят доверять только проверенным источникам информации.

В Старобельском округе ЛНР снова объявлена воздушная тревога
В Старобельском округе ЛНР снова объявлена воздушная тревога

Ранее в Таганроге после атаки украинских беспилотников ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. В результате налёта пострадали два мирных жителя. Оба получили ранения, госпитализированы и сейчас находятся под присмотром врачей. Власти заверили, что им окажут всю необходимую поддержку.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar