Ракетная опасность объявлена в Тюменской области

В Тюменской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, призвав жителей сохранять спокойствие и немедленно укрыться в ближайшем защищённом помещении.

«Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Укройтесь в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т.д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза ракетной опасности», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Власти в очередной раз напомнили, что категорически запрещено распространять в интернете любые кадры с ракетами, их обломками или работой ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к остаткам сбитых ракет смертельно опасно. Жителей просят доверять только проверенным источникам информации.

Ранее в Таганроге после атаки украинских беспилотников ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. В результате налёта пострадали два мирных жителя. Оба получили ранения, госпитализированы и сейчас находятся под присмотром врачей. Власти заверили, что им окажут всю необходимую поддержку.