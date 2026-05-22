22 мая, 19:06

В Старобельском округе ЛНР снова объявлена воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

В Старобельском округе ЛНР, где ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по колледжу, снова объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава округа Владимир Чернев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — следует из сообщения.

В ООН осудили удары по гражданским объектам после атаки на колледж в ЛНР

После трагедии в Старобельске глава ЛНР Леонид Пасечник объявил режим ЧС в регионе. Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 подростков. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. По последним данным, погибли шесть человек, ещё 39 получили ранения. 15 человек числятся пропавшими без вести. В МИД России заявили, что виновные в этой атаке не смогут избежать ответственности. По словам президента РФ Владимира Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.

Алена Пенчугина
