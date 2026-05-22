В ООН осудили удары по гражданским объектам после атаки на колледж в ЛНР

Организация Объединённых Наций решительно осуждает любые атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, независимо от их места. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность сообщениями о ночном обстреле колледжа и общежития в Старобельске (ЛНР), который привел к жертвам среди мирных жителей, включая детей.

«Как, по имеющимся данным, подчеркнул генсекретарь, такие нападения запрещены международным гуманитарным правом», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга.

В ООН также призвали все стороны конфликта избегать действий, способных усугубить и без того напряжённую ситуацию.