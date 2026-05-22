В ООН осудили удары по гражданским объектам после атаки на колледж в ЛНР
Организация Объединённых Наций решительно осуждает любые атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, независимо от их места. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность сообщениями о ночном обстреле колледжа и общежития в Старобельске (ЛНР), который привел к жертвам среди мирных жителей, включая детей.
«Как, по имеющимся данным, подчеркнул генсекретарь, такие нападения запрещены международным гуманитарным правом», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
В ООН также призвали все стороны конфликта избегать действий, способных усугубить и без того напряжённую ситуацию.
Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 подростков. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. По последним данным, погибли шесть человек, ещё 39 получили ранения. 15 человек числятся пропавшими без вести. В МИД России заявили, что виновные в этой атаке не смогут избежать ответственности. По словам Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.
