В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки ВСУ

В Таганроге после утренней воздушной атаки ВСУ ввели локальный режим ЧС. Решение приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

По её словам, в результате атаки пострадали двое мирных жителей. Они получили ранения различной степени тяжести, сейчас оба госпитализированы и находятся под постоянным наблюдением врачей. Городские власти пообещали оказать им необходимую помощь.

Серьёзные повреждения получила котельная МУП «Городское хозяйство» на улице Циолковского, 40. Её работу временно остановили, из-за чего в нескольких жилых домах прекратилась подача горячей воды. Профильные службы уже занимаются восстановлением оборудования.

После введения локального режима ЧС комиссия начала обследовать территорию, дома и оценивать причинённый ущерб. Жителям предложили обращаться в Управление защиты от ЧС Таганрога на улице Морозова, 8, а также по телефону горячей линии: +7 (8634) 37-50-88.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о падении обломков ракеты на автомобили на улице Циолковского, что привело к возгоранию. Позже стало известно о двух раненых женщинах.