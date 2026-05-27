Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Шебекинском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль на участке между сёлами Нижнее Берёзово-Второе и Старовщина. В результате пострадал мужчина, сообщили в оперштабе Белгородской области.

У него диагностировали ожоги ягодичной области и ушибы руки. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Автомобиль получил повреждения.

Системы ПВО за день сбили 14 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями

Ранее Life.ru рассказывал, что во время очередного удара ВСУ по Белгородской области погиб мирный житель. В Грайвороне украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился на тот момент человек.

Владимир Озеров
