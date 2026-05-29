В ХМАО и на Урале одновременно объявили ракетную опасность
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре введён режим ракетной опасности. Предупреждения также начали поступать сразу в ряде других регионов России. Сообщение о введении режима появилось в канале РСЧС региона в мессенджере «Макс».
Почти одновременно аналогичные сообщения начали поступать из других субъектов страны. Предупреждение распространилось на Курганскую область, Удмуртию, Чувашию, Свердловскую и Оренбургскую области. Также режим был объявлен в Самарской, Пензенской, Липецкой, Волгоградской и Воронежской областях.
По данным экстренных служб, сигналы стали появляться поэтапно, начиная примерно с 14:34. Ситуация находится на контроле региональных систем оповещения, жителям рекомендовано следить за официальными уведомлениями.
Ранее в Запорожской области были зафиксированы новые повреждения гражданской инфраструктуры после ударов. В Васильевском муниципальном округе пострадало здание средней школы №3. В Энергодаре беспилотник атаковал территорию детского сада.
