29 мая, 08:59

ВСУ ударили по многоквартирному дому в городе-спутнике ЗАЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Украинская армия атаковала многоэтажку в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Атаке подвергся многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет», — написал Балицкий в соцсетях.

Накануне губернатор сообщал о двух погибших и шести раненых в Запорожской области из-за атак ВСУ.

МАГАТЭ сообщила о 16-м отключении Запорожской АЭС от электроснабжения

Ранее ВСУ нанесли удар по территории детского сада № 3 в Энергодаре, который готовили к открытию после капитального ремонта. В результате обстрела повреждены детская площадка и новые малые архитектурные формы, недавно установленные на территории дошкольного учреждения.

Наталья Демьянова
