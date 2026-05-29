ВСУ ударили по многоквартирному дому в городе-спутнике ЗАЭС

Украинская армия атаковала многоэтажку в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Атаке подвергся многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет», — написал Балицкий в соцсетях.

Накануне губернатор сообщал о двух погибших и шести раненых в Запорожской области из-за атак ВСУ.

Ранее ВСУ нанесли удар по территории детского сада № 3 в Энергодаре, который готовили к открытию после капитального ремонта. В результате обстрела повреждены детская площадка и новые малые архитектурные формы, недавно установленные на территории дошкольного учреждения.