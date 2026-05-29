ВСУ нанесли удары по школе и детскому саду в Запорожской области

ВСУ снова нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. В Васильевском муниципальном округе пострадало здание средней школы №3, а в городе Энергодаре беспилотник атаковал территорию детского сада. Губернатор региона Евгений Балицкий подчеркнул, что подобные атаки на гражданские объекты продолжаются.

По информации губернатора, повреждено остекление здания школы, обошлось без пострадавших. Всего за сутки от обстрелов в регионе погибли двое, ранены шестеро.

Также ВСУ сегодня ударили по многоквартирному дому в городе-спутнике ЗАЭС. К счастью, никто не пострадал.