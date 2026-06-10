Три человека пострадали при ракетной атаке в Чебоксарах

Утром 10 июня в Чебоксарах зафиксировали ракетный удар. В результате инцидента есть пострадавшие среди гражданского населения.

Информацию о происшествии подтвердил руководитель региона Олег Николаев в своем аккаунте в социальной сети «Макс». Глава республики держит ситуацию на личном контроле.

По последним сведениям, травмы получили три человека. Медицинские работники оперативно оказывают им всю необходимую помощь.

«Врачи делают всё необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий — в лёгкой», — уточнил Николаев.

Руководитель региона подчеркнул, что угрозы для жизни пациентов нет. Одному из раненых уже оказали помощь, и его отпустили домой.

Напомним, ранним утром 10 июня ракетному удару подверглись Чебоксары. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Они оценивают состояние зданий и коммуникаций.