Россия отбила массированный налёт ВСУ: что известно об атаке дронов

В ночь с 9 на 10 июня и утром 10 июня 2026 года ВСУ предприняли очередную серию массированных атак с применением беспилотников (и, по некоторым данным, ракет) на российские регионы. В ряде субъектов есть повреждения объектов, а также пострадавшие. Что известно о налёте — в материале Life.ru.

Согласно официальным данным Министерства обороны РФ и региональных оперативных штабов, средства ПВО успешно отразили большинство угроз. Атаки носили широкий характер и затронули как приграничные, так и глубинные территории. В сводках за ночь и утро 10 июня российские силы ПВО уничтожили 326 украинских БПЛА.

Интенсивные атаки пришлись на Ростовскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую, Калужскую, Тульскую области, Московский регион, Краснодарский край и другие. Здесь фиксировались множественные перехваты. Режимы беспилотной или ракетной опасности объявлялись также в регионах Приволжского, Уральского и Сибирского округов:

Самарская область — ночью 10 июня вводился режим угрозы атаки БПЛА. По официальным данным на этот период, пострадали три человека. Повреждения получили несколько предприятий.

Чувашская Республика — объявлялся режим ракетной/беспилотной опасности. По последним данным, в Чебоксарах пострадали три человека.

Кроме того, в ночь на 10 июня Севастополь подвергся атаке БПЛА. По заявлению губернатора Михаила Развожаева, один из беспилотников повредил здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». В результате удара загорелась крыша исторического здания, оно получило серьёзные повреждения. Масштаб ущерба уточняется, но по предварительным данным пожар на крыше был значительным; о пострадавших в этом инциденте не сообщалось. ПВО и мобильные огневые группы отразили несколько волн атак, сбив десятки дронов.

В большинстве случаев дроны уничтожались на подлёте. Жертв в результате атаки нет. Губернаторы призывали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники. Небо находится под защитой сил ПВО.