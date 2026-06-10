В Воронежской области сбили более 40 БПЛА ВСУ за ночь

Системы противовоздушной обороны уничтожили свыше 40 украинских беспилотников над тремя городскими округами и 12 районами Воронежской области за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В одном из районов зафиксировано повреждение оборудования связи после падения обломков сбитого БПЛА. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников, он сохраняется на всей территории области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Таким образом, общее число сбитых дронов составило 12 БПЛА. На месте падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы.