Силы ПВО Минобороны отразили атаку ещё четырёх беспилотников на Москву

Дежурными средствами противовоздушной обороны Министерства обороны пресечена попытка атаки четырёх беспилотных летательных аппаратов на Москву. На месте падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Ранним утром 10 июня ракетному удару подверглись Чебоксары. Специалисты уточняют количество пострадавших и масштаб повреждений инфраструктуры. Во Владимирской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет.