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Регион
10 июня, 04:00

Силы ПВО Минобороны отразили атаку ещё четырёх беспилотников на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Дежурными средствами противовоздушной обороны Министерства обороны пресечена попытка атаки четырёх беспилотных летательных аппаратов на Москву. На месте падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Общее число сбитых аппаратов достигло 12.

В УрФО введён режим ракетной опасности
В УрФО введён режим ракетной опасности

Ранним утром 10 июня ракетному удару подверглись Чебоксары. Специалисты уточняют количество пострадавших и масштаб повреждений инфраструктуры. Во Владимирской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет.

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Алена Пенчугина
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