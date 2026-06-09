ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 18:10

Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух украинских БПЛА средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Всего за сегодня на подлёте к Москве за день сбито 20 БПЛА.

Стало известно о применении ВСУ нового типа дронов для ударов по Крыму
Стало известно о применении ВСУ нового типа дронов для ударов по Крыму

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО сбили 292 украинских беспилотника за день. Дроны были перехвачены над обширной территорией, охватывающей Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым и Чёрное море.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar