Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 20

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух украинских БПЛА средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Всего за сегодня на подлёте к Москве за день сбито 20 БПЛА.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО сбили 292 украинских беспилотника за день. Дроны были перехвачены над обширной территорией, охватывающей Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым и Чёрное море.