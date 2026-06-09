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Регион
9 июня, 17:52

Расчёты ПВО сбили 292 украинских беспилотника за день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 292 украинских беспилотника в течение 12 часов ( с 8:00 до 20:00 по мск) во вторник, 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дроны были перехвачены над обширной территорией, охватывающей Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым и Чёрное море.

Стало известно о применении ВСУ нового типа дронов для ударов по Крыму
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Ранее Life.ru сообщал, что над Севастополем был уничтожен 31 дрон ВСУ. На защиту воздушного пространства оперативно встали авиация, подразделения ПВО и мобильные огневые группы.

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Наталья Демьянова
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