Расчёты ПВО сбили 292 украинских беспилотника за день
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Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 292 украинских беспилотника в течение 12 часов ( с 8:00 до 20:00 по мск) во вторник, 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Дроны были перехвачены над обширной территорией, охватывающей Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым и Чёрное море.
Ранее Life.ru сообщал, что над Севастополем был уничтожен 31 дрон ВСУ. На защиту воздушного пространства оперативно встали авиация, подразделения ПВО и мобильные огневые группы.
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