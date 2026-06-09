Стало известно о применении ВСУ нового типа дронов для ударов по Крыму

ВСУ начали применять новый тип беспилотников для ударов по Крыму. Об этом сообщил телеграм-канал «Два майора». По данным авторов ресурса, ночью дроны атаковали Севастополь и другие районы полуострова.

«Ночью противник атаковал дронами Севастополь и Крым», — говорится в сообщении.

Утверждается, что для атаки использовались беспилотники «Бегемот». Это новый тип БПЛА, о применении которого ранее широко не сообщалось. По данным канала, заявленная дальность таких аппаратов достигает 300 километров. Скорость может составлять до 200 километров в час.

Ещё одна особенность — боевая нагрузка. Авторы публикации утверждают, что дрон способен нести до 75 килограммов. Официальных данных о последствиях атаки и подтверждения характеристик «Бегемота» в сообщении не приводится.

Ранее Life.ru сообщал, что над Севастополем был уничтожен 31 дрон ВСУ. На защиту воздушного пространства оперативно встали авиация, подразделения ПВО и мобильные огневые группы.