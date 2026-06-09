ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 12:46

Стало известно о применении ВСУ нового типа дронов для ударов по Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

ВСУ начали применять новый тип беспилотников для ударов по Крыму. Об этом сообщил телеграм-канал «Два майора». По данным авторов ресурса, ночью дроны атаковали Севастополь и другие районы полуострова.

«Ночью противник атаковал дронами Севастополь и Крым», — говорится в сообщении.

Утверждается, что для атаки использовались беспилотники «Бегемот». Это новый тип БПЛА, о применении которого ранее широко не сообщалось. По данным канала, заявленная дальность таких аппаратов достигает 300 километров. Скорость может составлять до 200 километров в час.

Ещё одна особенность — боевая нагрузка. Авторы публикации утверждают, что дрон способен нести до 75 килограммов. Официальных данных о последствиях атаки и подтверждения характеристик «Бегемота» в сообщении не приводится.

Мужчина госпитализирован после попадания БПЛА в дом в Севастополе
Мужчина госпитализирован после попадания БПЛА в дом в Севастополе

Ранее Life.ru сообщал, что над Севастополем был уничтожен 31 дрон ВСУ. На защиту воздушного пространства оперативно встали авиация, подразделения ПВО и мобильные огневые группы.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar