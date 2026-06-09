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9 июня, 09:59

Мужчина госпитализирован после попадания БПЛА в дом в Севастополе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Житель Севастополя получил серьёзные травмы во время массированного налёта беспилотников. В результате попадания летательного аппарата в частный дом в районе Монастырского шоссе начался пожар. У мужчины зафиксировали множественные осколочные ранения.

По словам губернатора Михаила Развожаева, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы успешно отразили нападение. В небе над городом нейтрализовали 20 вражеских целей. Обломки аппаратов упали в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент и южного берега Крыма.

Кроме инцидента с частным домовладением, зафиксировано возгорание в лесной зоне вблизи Ласпи. Там работают экстренные службы, ликвидирующие последствия падения техники.

Власти призывают граждан соблюдать бдительность. При обнаружении фрагментов сбитых объектов приближаться к ним категорически запрещено — следует немедленно сообщить об этом по номеру 112. Жителей просят доверять только официальным сообщениям профильных ведомств.

Поезда в Крым вернулись к обычному расписанию после задержек из-за БПЛА
Поезда в Крым вернулись к обычному расписанию после задержек из-за БПЛА

Ранее в посёлке Джубга Туапсинского муниципального округа зафиксировано происшествие, связанное с атакой беспилотного летательного аппарата. В результате падения обломков устройства произошло возгорание в частном секторе.

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Оксана Попова
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