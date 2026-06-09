В Джубге загорелись два жилых дома после падения обломков БПЛА

В поселке Джубга Туапсинского муниципального округа зафиксировано происшествие, связанное с атакой беспилотного летательного аппарата. В результате падения обломков устройства произошло возгорание в частном секторе.

«Обломки БПЛА упали в частном секторе поселка Джубга Туапсинского муниципального округа. Произошло возгорание двух частных домов», — подтвердили официальные представители ведомства.

В настоящее время на месте событий развернута масштабная работа. С возгоранием борются пожарные расчёты, а также представители оперативных и специальных служб.

Специалисты проводят обследование территории и оценку ущерба. Информации о пострадавших на текущий момент не поступало. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Также ВСУ предприняли восемь попыток ударить по Севастополю. Всего за сутки там сбили 31 беспилотник.