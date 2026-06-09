Собянин: Сбит ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны продолжает отражать попытки массированной атаки на столицу. Утром 9 июня мэр Сергей Собянин подтвердил уничтожение ещё одного вражеского летательного аппарата, двигавшегося в сторону города.

По словам главы мегаполиса, обломки устройства упали на землю, не причинив серьёзного ущерба. В данный момент на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия.

Данный БПЛА стал 20 сбитым за сутки. Ранее все предыдущие попытки прорыва воздушного пространства также пресекались силами ПВО.

Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото- или видеоматериалы работы военных систем в сети. Ситуация находится под контролем ответственных структур, мониторинг обстановки продолжается в круглосуточном

Также ВСУ предприняли восемь попыток ударить по Севастополю. Всего за сутки там сбили 31 беспилотник.