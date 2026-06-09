Поезда в Крым вернулись к обычному расписанию после задержек из-за БПЛА

Железнодорожное сообщение с Крымом постепенно возвращается к штатному графику после задержек, возникших из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс» в своём Telegram-канале.

«Сегодня, 9 июня, все поезда из Крыма планируются с начальных станций маршрута и по расписанию», — говорится в сообщении.

Составы, направляющиеся в сторону полуострова, следуют до стандартных конечных пунктов маршрута. При этом часть поездов всё ещё идёт с опозданием — на 10:00 мск задерживаются семь составов. Задержки затрагивают направления в Москву, Мурманск и Челябинск, а время отставания составляет от 1 до 9 часов. Нарушения графика связаны с последствиями атаки беспилотников, произошедшей в ночь на понедельник.

Напомним, что в ночь на 8 июня в Крыму и на юге Херсонской области зафиксированы последствия атак беспилотников, затронувших транспортную инфраструктуру. Сообщалось об ударе по тепловозу пассажирского поезда Москва – Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, машинист получил ранения, при этом пассажиры не пострадали.