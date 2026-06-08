ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 17:56

МИД РФ: Виновные в атаке на поезд в Крыму понесут неотвратимое наказание

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве пообещали установить и наказать всех, кто причастен к удару по пассажирскому составу в Крыму. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат назвала случившееся военным преступлением. По её словам, все виновные получат неотвратимое и справедливое возмездие.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре.

В Госдуме пообещали удары возмездия за атаку ВСУ на поезд в Крыму
В Госдуме пообещали удары возмездия за атаку ВСУ на поезд в Крыму

Напомним, в ночь на 8 июня украинский дрон нанёс удар по локомотиву пассажирского состава Москва — Симферополь. Погиб помощник машиниста, сам машинист ранен. Пассажиры не пострадали. После происшествия движение всех поездов в Крыму было остановлено, людей эвакуировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее квалифицировал произошедшее как преступное действие киевского режима.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Украина
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar