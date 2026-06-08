Песков назвал удар по пассажирскому поезду в Крыму преступными действиями Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку ВСУ на пассажирский поезд Москва — Симферополь в Крыму. Представитель Кремля назвал произошедшее преступным действием со стороны киевского режима.

«Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима», — заявил Песков журналистам.

Напомним, ночью 8 июня украинский дрон атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста, сам машинист был ранен. Пассажиры, находившиеся в составе, не пострадали — их эвакуировали и доставили автобусами в Симферополь.