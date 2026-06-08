ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 06:40

Эвакуированных из пяти поездов пассажиров доставят в Симферополь на автобусах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Пассажиров пяти поездов, эвакуированных в Крыму после атак ВСУ, доставили автобусами в Симферополь. Об этом сообщили компания-перевозчик «ГрандСервисЭкспресс» и советник главы Крыма Олег Крючков.

«На этот час (7.55) движение по Крымской железной дороге остановлено. Пассажиры 68-го поезда доставлены до Симферополя автобусами», — сообщили в компании.

А Крючков уточнил, что пассажиров поездов № 316, № 226, № 92, № 174 доставят из Керчи в Симферополь автобусами. В связи с этим часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском будут сняты с маршрутов и направлены к платформам.

Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки БПЛА на тепловоз
Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки БПЛА на тепловоз

Ночью 8 июня стало известно об атаке украинского беспилотника на тепловоз поезда Москва — Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста. Сам машинист был ранен. Пассажиры, находившиеся в составе, не пострадали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar