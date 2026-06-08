Из Симферополя и Армянска временно не ходят поезда до Джанкоя

На севере Крыма приостановлено железнодорожное сообщение, пригородные электрички и поезда не ходят по техническим причинам. Сроки возобновления рейсов не называются. Об этом сообщает перевозчик Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).

«По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участках Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — сказано в тексте.

Позже ЮППК также уточнила, что движение пригородных поездов отсутствует и на участке Яркая — Симферополь.

Составы из Евпатории следуют только до станции Яркая. Для удобства пассажиров организован подвоз автобусами.

Как сообщалось, ночью 8 июня стало известно об атаке украинского беспилотника на тепловоз поезда Москва — Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста. Сам машинист был ранен. Пассажиры, находившиеся в составе, не пострадали. Движение по Крымской железной дороге было остановлено. Пассажиры 68-го поезда доставлены до Симферополя автобусами.