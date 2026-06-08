В Госдуме пообещали удары возмездия за атаку ВСУ на поезд в Крыму

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник жёстко отреагировал на очередную атаку ВСУ на гражданские объекты в России. На этот раз под украинский удар попали пассажирские поезда, следующие с отдыхающими в Крым и обратно. Депутат подчеркнул, что киевский режим уже совершенно не стесняется таких действий.

«Уничтожать мирное население, чтобы внести сумятицу, чтобы люди не ездили в Крым — всё это уже государственная политика Украины», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, противник непременно получит удар возмездия, который в первую очередь будет нацелен на уничтожение логистических цепочек поставок вооружения из Европы на Украину, а также на ликвидацию западных наёмников, поддерживающих режим, нападающий на мирное население.

Напомним, ночью 8 июня беспилотник ВСУ атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста, а сам машинист был ранен. Пассажиры, находившиеся в составе, не пострадали. После атаки пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали.