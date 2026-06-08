МИД напомнил Киеву о гуманитарном праве после удара в поезд Москва – Симферополь

Атака на пассажирский железнодорожный состав Москва – Симферополь в Крыму является очередным грубым попранием международного гуманитарного права со стороны киевского режима. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Совершив атаку на мирных безоружных людей, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре», — следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.