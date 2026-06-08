ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 14:15

МИД напомнил Киеву о гуманитарном праве после удара в поезд Москва – Симферополь

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Атака на пассажирский железнодорожный состав Москва – Симферополь в Крыму является очередным грубым попранием международного гуманитарного права со стороны киевского режима. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Совершив атаку на мирных безоружных людей, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре», — следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Песков назвал удар по пассажирскому поезду в Крыму преступными действиями Киева
Песков назвал удар по пассажирскому поезду в Крыму преступными действиями Киева

Напомним, украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва – Симферополь. В результате происшествия машинист получил ранения, его помощник погиб. Никто из пассажиров не пострадал. Из-за инцидента движение по Крымской железной дороге было остановлено. Военный эксперт Леонков счёл, что Запад может быть причастен к атаке на поезд.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar