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Регион
8 июня, 13:54

Военный эксперт раскрыл, кто стоит за атакой дрона на поезд в Крыму

Военный эксперт Леонков: Запад может быть причастен к атаке на поезд в Крыму

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

К удару украинского дрона по пассажирскому поезду в Крыму могут быть причастны Европа и Запад, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, для проведения атак ВСУ активно используют западную систему искусственного интеллекта Palantir.

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Именно она помогает вычислять уязвимые места и направлять туда беспилотники. Вся тактика применения БПЛА и ракетных комплексов просчитана ИИ. Однако усиление противовоздушной обороны Крыма способно снять угрозу для логистики, возможно, потребуется и сопровождение поездов дополнительными защитными средствами, добавил специалист.

«Этот вопрос связан с усилением системы ПВО в Крыму. Речь идёт о зенитных ракетных комплексах, зенитной артиллерии, дронах-перехватчиках и средствах РЭБ», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

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Напомним, ночью 8 июня беспилотник ВСУ атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста, а сам машинист был ранен. Пассажиры, находившиеся в составе, не пострадали. После атаки пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали.

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Борис Эльфанд
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