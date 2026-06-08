Военный эксперт раскрыл, кто стоит за атакой дрона на поезд в Крыму

К удару украинского дрона по пассажирскому поезду в Крыму могут быть причастны Европа и Запад, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, для проведения атак ВСУ активно используют западную систему искусственного интеллекта Palantir.

Именно она помогает вычислять уязвимые места и направлять туда беспилотники. Вся тактика применения БПЛА и ракетных комплексов просчитана ИИ. Однако усиление противовоздушной обороны Крыма способно снять угрозу для логистики, возможно, потребуется и сопровождение поездов дополнительными защитными средствами, добавил специалист.

«Этот вопрос связан с усилением системы ПВО в Крыму. Речь идёт о зенитных ракетных комплексах, зенитной артиллерии, дронах-перехватчиках и средствах РЭБ», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Напомним, ночью 8 июня беспилотник ВСУ атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста, а сам машинист был ранен. Пассажиры, находившиеся в составе, не пострадали. После атаки пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали.