Остановленный после атаки БПЛА поезд продолжил движение в Москву из Севастополя

Пассажирский поезд «Таврия» продолжил путь в Москву после остановки в Керчи. Об этом проинформировала компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

В ближайшие часы с этой же станции уйдут ещё два рейса. Это поезда № 174 Евпатория — Москва и № 098 Симферополь — Москва.

Отдельно в ГСЭ коснулись ситуации с составами, которые сегодня покинут полуостров раньше расписания. Это рейс № 007 Севастополь — Санкт-Петербург и № 316 Симферополь — Адлер.

Уточняется, что после станции Тамань их планируют вернуть к стандартному графику движения.