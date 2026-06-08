Остановленный после атаки БПЛА поезд продолжил движение в Москву из Севастополя
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74
Пассажирский поезд «Таврия» продолжил путь в Москву после остановки в Керчи. Об этом проинформировала компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
В ближайшие часы с этой же станции уйдут ещё два рейса. Это поезда № 174 Евпатория — Москва и № 098 Симферополь — Москва.
Отдельно в ГСЭ коснулись ситуации с составами, которые сегодня покинут полуостров раньше расписания. Это рейс № 007 Севастополь — Санкт-Петербург и № 316 Симферополь — Адлер.
Уточняется, что после станции Тамань их планируют вернуть к стандартному графику движения.
Напомним, ночью 8 июня украинский БПЛА атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранение. Пассажиры, находившиеся в составе, не пострадали — их эвакуировали и доставили автобусами в Симферополь. В Кремле назвали удар по поезду преступным.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.