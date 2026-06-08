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Регион
8 июня, 12:39

Проезд через Джанкой разрешили для автомобилей весом до 3,5 тонны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kekyalyaynen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kekyalyaynen

Движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе Крыма возобновлено. Проезд разрешён для легковых автомобилей массой до 3,5 тонны в реверсивном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

При этом пункт «Армянск» продолжает работать без ограничений. Жителей и гостей региона призывают соблюдать скоростной режим, внимательно относиться к указаниям сотрудников и заранее планировать маршрут с учётом действующих ограничений.

Из Симферополя и Армянска временно не ходят поезда до Джанкоя
Из Симферополя и Армянска временно не ходят поезда до Джанкоя

Напомним, позапрошлой ночью в результате удара украинских беспилотников был повреждён мост в районе Чонгара. Из-за атаки движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно приостановили.

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Юрий Лысенко
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