Проезд через Джанкой разрешили для автомобилей весом до 3,5 тонны

Движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе Крыма возобновлено. Проезд разрешён для легковых автомобилей массой до 3,5 тонны в реверсивном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

При этом пункт «Армянск» продолжает работать без ограничений. Жителей и гостей региона призывают соблюдать скоростной режим, внимательно относиться к указаниям сотрудников и заранее планировать маршрут с учётом действующих ограничений.

Напомним, позапрошлой ночью в результате удара украинских беспилотников был повреждён мост в районе Чонгара. Из-за атаки движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно приостановили.