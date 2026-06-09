ВСУ снова ударили по мосту на границе Крыма и Херсонской области

В Херсонской области зафиксировано повреждение моста в районе Чонгара после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

На месте происшествия работают профильные службы.

«Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», — написал глава региона в соцсетях.

Два дня назад враг также повредил мост в районе Чонгара. Из-за этого движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма было временно закрыто.