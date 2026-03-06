Владимир Путин
6 марта, 08:02

Семерым боевикам ВСУ предъявили обвинение за подрыв моста в Брянской области

Подрыв на железной дороге в Брянской области. Обложка © Telegram / AV БогомаZ

Следователи СК РФ предъявили заочные обвинения семерым боевикам Незалежной, причастным к подрыву автомобильного путепровода в Брянской области 31 мая 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Представители ведомства рассказали, что план по совершению теракта разрабатывался под руководством командующего Сил специальных операций ВСУ Александра Трепака, а также его подчинённого Богдана Ивашины.

«Реализуя этот преступный план, семь военнослужащих ВСУ незаконно пересекли государственную границу РФ. Они смонтировали на опорах конструкции автомобильного моста компоненты взрывного устройства и произвели подрыв, что привело к сходу с рельсов тепловоза и опрокидыванию двух вагонов», — сообщила пресс-служба.

Следователями вынесены постановления о привлечении указанных семерых боевиков ВСУ к уголовной ответственности, теперь они объявлены в международный розыск для последующего ареста и экстрадиции.

Напомним, в ночь на 1 июня 2025 года киевский режим подорвал мост на железной дорогой в Брянской области. Конструкция обрушилась, когда под ним шёл пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 118. Размер ущерба превысил 680 миллионов рублей.

