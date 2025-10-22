Задержанная ДРГ в Брянской области причастна к подрыву моста, упавшего на поезд

Подрыв автомобильного моста, рухнувшего на пассажирский состав в начале июня, организовали диверсанты, задержанные летом в Брянской области. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил губернатор Александр Богомаз.

Как отметил губернатор, в регионе повсеместно, и особенно у границы, ужесточены меры противодействия диверсиям.

«Если взять последнее: ДРГ не прошла, её там взяли наши росгвардейцы вместе с управлением ФСБ по Брянской области. Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва — Климов», — уточнил Богомаз.

Он уточнил, что диверсанты были задержаны в августе. Тогда ФСБ сообщила о задержании трёх участников украинской ДРГ и ликвидации ещё трёх членов группы.

Напомним, в ночь на 1 июня киевский режим подорвал мост на железной дорогой в Брянской области. Конструкция обрушилась, когда под ним шёл пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 118. Позже такая же диверсия произошла и в Курской области. К счастью, обошлось без жертв, но пострадали машинист грузового состава и двое его помощников.

Ранее стало известно, что в России могут ввести пожизненное заключение за привлечение детей к диверсиям. Депутаты Государственной думы разработали законопроект, предусматривающий строгие наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Новые меры направлены против организаторов преступных сообществ, которые используют детей для проведения диверсий. Законопроект призван усилить ответственность за наиболее опасные формы вовлечения молодёжи в противоправную деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности.