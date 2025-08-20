Командир украинской ДРГ назвал виновных в подрыве моста в Брянской области

К подрыву автомобильного моста в Брянской области в мае 2025 года причастен командир украинской диверсионно-разведывательной группы Александр Жук. Он дал показания по факту трагедии, в которой погибли семь мирных граждан.

«Мне известно, что минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населённого пункта Выгоничи Брянского района осуществлена группой из военнослужащих Сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Салашак Максим Валерьевич, позывной Фокс», — сказал он.