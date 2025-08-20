Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

20 августа, 09:17

Командир украинской ДРГ назвал виновных в подрыве моста в Брянской области

Место трагедии в Выгоничском районе Брянской области. Обложка © Telegram / AV БогомаZ

К подрыву автомобильного моста в Брянской области в мае 2025 года причастен командир украинской диверсионно-разведывательной группы Александр Жук. Он дал показания по факту трагедии, в которой погибли семь мирных граждан.

«Мне известно, что минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населённого пункта Выгоничи Брянского района осуществлена группой из военнослужащих Сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Салашак Максим Валерьевич, позывной Фокс», — сказал он.

Согласно материалам ФСБ России, обезвреженная в Брянской области ДРГ в сентябре 2024 года по указанию куратора из Главного управления Минобороны Украины А. Колодко в Белгородской области осуществила подрыв железной дороги в Новооскольском районе, а в мае 2025 года — автомобильного моста в Выгоничском районе.

Задержанные под Брянском диверсантов назвали имена 16 членов ДРГ
Напомним, в ночь на 1 июня киевский режим подорвал мост на железной дорогой в Брянской области. Конструкция обрушилась, когда под ним шёл пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 118. Позже такая же диверсия произошла и в Курской области. К счастью, обошлось без жертв, но пострадали машинист грузового состава и двое его помощников.

Наталья Афонина
