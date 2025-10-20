В России могут ввести пожизненное заключение за привлечение детей к диверсиям

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, предусматривающий строгие наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая на брифинге для журналистов.

«Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — заявила Яровая.

Парламентарий подчеркнула, что новые меры направлены против организаторов преступных сообществ, которые используют детей для проведения диверсий. Законопроект призван усилить ответственность за наиболее опасные формы вовлечения молодежи в противоправную деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Самарской области пресечена деятельность двух граждан Российской Федерации, подозреваемых в организации диверсий на объектах инфраструктуры. В ходе совместной операции ФСБ и Росгвардии были задержаны отец и сын 1970 и 1992 годов рождения, которые, по данным ведомства, с 2023 по 2025 год осуществляли подготовку к подрывам на нефтегазовых и транспортных объектах региона.