«Варвары и нелюди»: Дрон ВСУ разрушил Панораму обороны Севастополя 1854–1855 годов — шедевр Франца Рубо

В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Вражеский дрон самолётного типа нанес удар по знаковому культурному объекту — зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов».

Губернатор Михаил Развожаев подтвердил информацию о произошедшем в своем официальном канале. По предварительным оценкам, знаменитый шедевр кисти Франца Рубо получил критические повреждения и практически полностью разрушен. Глава города подчеркнул, что это была целенаправленная акция против символа героического прошлого.

«Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею», — заявил руководитель региона.

Местные власти квалифицируют произошедшее как осознанный акт вандализма, направленный на уничтожение российской культурной идентичности. По мнению губернатора, подобные действия лишь демонстрируют истинное лицо атакующей стороны, но не способны запугать местных жителей.

«Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру своё истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит!» — резюмировал Развожаев.

На данный момент на месте инцидента работают профильные специалисты, оценивающие масштабы ущерба.

Напомним, 10 июня Севастополь подвергся удару ВСУ. Для нейтрализации беспилотников применялись различные средства поражения, включая стрелковое оружие.