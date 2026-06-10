Системы ПВО отражают атаку беспилотников на Севастополь

В Севастополе объявлена воздушная тревога, город подвергся атаке со стороны ВСУ. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что сейчас по вражеским целям ведут огонь системы ПВО и мобильные подразделения.

По словам главы региона, для нейтрализации беспилотников применяются различные средства поражения, включая стрелковое оружие. В небе фиксируют активность противника, военные заняты отражением удара.

Власти призывают горожан соблюдать меры предосторожности. Чиновник настоятельно рекомендовал населению не находиться на открытых пространствах.

Жителям советуют укрыться в безопасных местах до окончания операции. Ситуация находится на контроле профильных служб, работа по защите воздушного пространства продолжается.

Ранним утром 10 июня ракетному удару подверглись Чебоксары. Специалисты уточняют количество пострадавших и масштаб повреждений инфраструктуры. Во Владимирской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет.