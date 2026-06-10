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10 июня, 04:55

В Ростовской области устранили последствия атаки дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Последствия ночной атаки беспилотников на Ростовскую область полностью устранили. Пожарные потушили возгорания в двух районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Миллеровском районе ликвидировали пожар на гражданском объекте. Местные жители вернулись в свои дома. В Шолоховском районе потушили лесную подстилку, которая загорелась после падения фрагментов БПЛА. Губернатор подчеркнул, что пострадавших при атаке нет.

В Ростовской области эвакуируют подопечных дома престарелых из-за атаки БПЛА ВСУ
В Ростовской области эвакуируют подопечных дома престарелых из-за атаки БПЛА ВСУ

Ранее в Миллеровском районе были подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание ёмкости с топливом. На место инцидента направили силы и средства экстренных служб.

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Антон Голыбин
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