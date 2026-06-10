Два дрона ВСУ уничтожены в Пензенской области, пострадавших нет
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В Пензенской области зафиксировали и сбили два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и ущерба. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Утром на границе Пензы силами ПВО Минобороны России был сбит вражеский беспилотник, летевший на наш областной центр. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Позднее стало известно о ещё одном дроне, сбитом уже над территорией одного из районов региона. Повторный инцидент также не привёл к жертвам или повреждениям инфраструктуры. На места падения обломков были направлены оперативные службы для проверки обстановки и устранения возможных последствий.
Ранее сообщалось, что за одну ночь в Воронежской области были перехвачены десятки беспилотников. Системы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей над несколькими городскими округами и районами региона. Атака охватила 12 районов и три городских округа, где фиксировалась работа средств противовоздушной обороны.
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