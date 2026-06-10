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Регион
10 июня, 06:23

В Самарской области три человека пострадали при атаке БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Утром 10 июня Самарская область подверглась массированному удару беспилотных летательных аппаратов. Инцидент привёл к повреждениям на ряде промышленных предприятий. О случившемся проинформировал глава региона Вячеслав Федорищев через свой аккаунт в социальной сети «Макс». По его словам, налёт стал масштабным, а отражение угрозы велось совместными усилиями различных подразделений.

«Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА», — сообщил губернатор.

Несмотря на активную работу обороны, избежать последствий не удалось. В результате налёта зафиксированы разрушения на нескольких индустриальных объектах, а среди мирного населения есть раненые.

Всего травмы получили трое жителей региона. Сейчас им оказывают всю требуемую врачебную помощь.

На площадках, подвергшихся удару, продолжают работать оперативные службы. Специалисты оценивают масштаб ущерба и устраняют последствия ЧП.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Таким образом, общее число сбитых дронов составило 12 БПЛА. На месте падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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