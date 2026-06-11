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11 июня, 09:17

Армия России освободила Роскошное в ДНР и Охримовку в Харьковской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Армия России установила контроль над Охримовкой в Харьковской области, а также освободила Роскошное в ДНР. Об успехах отчитались в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что оба результата достигнуты благодаря решительным действиям личного состава группировок войск «Север» и «Юг».

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Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские силы наступают к западу от населённого пункта Старый Караван в ДНР. Продвижение осуществляется в условиях ожесточённого сопротивления ВСУ, которые массово задействуют на этом участке роботизированные комплексы и беспилотники. Сейчас бойцы ВС РФ сосредоточены на выявлении и уничтожении огневых средств противника, чтобы обеспечить дальнейшее безопасное освобождение территории республики.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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