Армия России установила контроль над Охримовкой в Харьковской области, а также освободила Роскошное в ДНР. Об успехах отчитались в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что оба результата достигнуты благодаря решительным действиям личного состава группировок войск «Север» и «Юг».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские силы наступают к западу от населённого пункта Старый Караван в ДНР. Продвижение осуществляется в условиях ожесточённого сопротивления ВСУ, которые массово задействуют на этом участке роботизированные комплексы и беспилотники. Сейчас бойцы ВС РФ сосредоточены на выявлении и уничтожении огневых средств противника, чтобы обеспечить дальнейшее безопасное освобождение территории республики.